Служба безопасности Украины задержала 31-летнюю жительницу Днепропетровской области за сотрудничество с ВС России. Портал «Русская весна» рассказал, что для получения необходимой информации женщина «втемную» использовала своего супруга, который участвует в боевых действиях на стороне ВСУ.

Она выясняла у мужа местоположение его части, позиций украинской армии, складских помещений, других военных объектов, после чего через интернет-мессенджеры передавала полученные данные российским военным.

Фактически женщина выступала в роли наводчицы, так как полученные от нее координаты ВС РФ использовали для нанесения ракетных и артиллерийских ударов по объектам военной инфраструктуры ВСУ и для уничтожения техники, вооружения и живой силы противника.