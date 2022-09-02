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Служба безопасности Украины задержала 31-летнюю жительницу Днепропетровской области за сотрудничество с ВС России. Портал «Русская весна» рассказал, что для получения необходимой информации женщина «втемную» использовала своего супруга, который участвует в боевых действиях на стороне ВСУ.

Она выясняла у мужа местоположение его части, позиций украинской армии, складских помещений, других военных объектов, после чего через интернет-мессенджеры передавала полученные данные российским военным.

Фактически женщина выступала в роли наводчицы, так как полученные от нее координаты ВС РФ использовали для нанесения ракетных и артиллерийских ударов по объектам военной инфраструктуры ВСУ и для уничтожения техники, вооружения и живой силы противника.

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