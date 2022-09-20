Служба безопасности Украины (СБУ) сообщило, что предотвратило передачу секретных военных разработок в Азию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт ведомства.

По версии украинских силовиков, в одну из стран Восточной Азии планировалось передать секретную техническую документацию по производству авиадвигателей для истребителей, а также для боевых вертолётов. В какую конкретно страну готовилась отправка, не уточняется. Традиционно в число государств Восточной Азии включают КНР, Японию, обе Кореи, а кроме того Монголию и Тайвань.

В сообщении СБУ уточняется, что преступную схему организовало одно из бывших должностных лиц оборонного завода в Запорожье. Он и ещё несколько человек тайно скопировали документацию с рабочих компьютеров и готовились отправить её по “закрытым каналам электронной связи”. Причём задаток за работу они уже получили. Он составил 30 тысяч долларов.