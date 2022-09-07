Запад нагло врал о глобальном голоде и продовольственной катастрофе, которая якобы грозила чуть ли не всей планете. Так политолог Евгений Сатановский прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о зерновой сделке с Украиной.

Напомним, глава государства сообщил, что из 87 судов, покинувших украинские порты, только два отправились в «голодные африканские страны». Все остальные пошли во вполне благополучную Европу.

Сатановский также прокомментировал избрание Лиз Трасс на пост премьер-министра Великобритании. По его словам, обещания новой главы правительства «изолировать Россию и Китай» звучат слишком уж агрессивно, но в целом пока она достаточно «бодрая и веселая».

О США Сатановский сообщил, что при президенте Дональде Трампе там не было такого количества психов, как сейчас. Впрочем, угрозы президента Соединенных Штатов Байдена в адрес России мало кого пугают.