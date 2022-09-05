Новая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс позволяет себе разнузданную риторику по поводу возможного применения ядерного оружия, заявил замглавы МИД РФ Михаил Рябков.

«Я не хотел бы выстраивать хронологию заявлений британских официальных лиц на эту тему. Но то, что общая разнузданность риторики, конечно, бросается в глаза и, по большому счету, существенно отличается от того, с чем мы имели дело в прошлом», — пояснил он.

Также замминистра отметил, что порог использования стратегических вооружений существенно снижается из-за таких легкомысленных высказываний Трасс.

Напомним, что бывшая глава МИД Великобритании победила на голосовании Консервативной партии и заняла пост ушедшего в отставку премьер-министра Бориса Джонсона. Она набрала 81,3 тысячи голосов и возглавила не только британское правительство, но и правящую партию.