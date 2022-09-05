Официальный Киев в очередной раз отличился постановочными фото и видео в социальной сети «Тик-Ток», громогласно заявив о захвате села Озерное. На снимках, распространившихся в интернете, видны исключительно украинские боевики, но кадров с ранеными бойцами, пленными, боевыми действиям, так никто и не представил.

Портал «Русская весна» рассказал, почему именно так произошло. Село Озерное находится в «серой зоне» и ни одной из сторон не контролируется. Союзных сил там нет и никогда не было. Поэтому доблестные украинские военные медленно, но смело форсировали Северский Донец, вошли в пустой населенных пункт, сделали фоточки для «Тик-Тока» и так же лениво уплыли на своих лодках обратно.

Военные корреспонденты отмечают, что боевые тиктокеры ВСУ преодолели около 5 километров, не встретив ни одного военнослужащего ДНР или ВС РФ. Скорее всего, именно этот путь они запечатлели на видео, которое должно свидетельствовать о «победном захвате» пустого села.