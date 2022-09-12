На украинских медиаресурсах появилась видеозапись сильного взрыва, который якобы произошел в Таганроге. При этом она была опубликована через некоторое время после заявления бывшего главы Минобороны ДНР Игоря Стрелкова о ракетном ударе по городу, сообщает SM-News со ссылкой на портал «Русская весна».

Отмечается, что видео вполне ожидаемо оказалось очередной фальшивкой от киевского режима. Эксперты выяснили, что она была сделана после взрыва в Новофедоровке на Крымском полуострове, а не в Таганроге.

Напомним, что Киев регулярно делает подобные информационные вбросы, в которые не верят даже простые украинцы. Весьма распространенным является также создание постановочных видео, которые призваны «рисовать» выгодную картинку для Запада, чтобы в очередной раз выпросить у него новую военную помощь.