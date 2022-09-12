Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На украинских медиаресурсах появилась видеозапись сильного взрыва, который якобы произошел в Таганроге. При этом она была опубликована через некоторое время после заявления бывшего главы Минобороны ДНР Игоря Стрелкова о ракетном ударе по городу, сообщает SM-News со ссылкой на портал «Русская весна».

Отмечается, что видео вполне ожидаемо оказалось очередной фальшивкой от киевского режима. Эксперты выяснили, что она была сделана после взрыва в Новофедоровке на Крымском полуострове, а не в Таганроге.

Напомним, что Киев регулярно делает подобные информационные вбросы, в которые не верят даже простые украинцы. Весьма распространенным является также создание постановочных видео, которые призваны «рисовать» выгодную картинку для Запада, чтобы в очередной раз выпросить у него новую военную помощь.

Вам может понравиться

Бойцы из Запорожья раскрыли тактику боевиков ВСУ в битвах за Харьковскую область: “Кидайте еще мяса”

Тактика украинской армии в наступлении под Харьковом весьма проста – командование просто забрасывает российские войска огромным количеством пушечного мяса, которое последовательно уничтожается, рассказал портал «Русская весна» со ссылкой на военнослужащих

Артиллеристы 42-й дивизии армии России ликвидировали целое подразделение ВСУ

На Мариинском направлении на подступах к Новомихайловке российский беспилотник обнаружил подразделение противника. Боевики ВСУ тайно продвигались вперед, однако столкнулись с артиллерией ВС РФ. Беспилотный аппарат отправил координаты врага артиллерийским батареям

Су-25 уничтожили военные объекты и бронетехнику ВСУ под Харьковом

Издание «Известия» показало видео от Минобороны РФ, на котором российские штурмовики Су-25 громят технику противника. Самолеты оказали достойную поддержку изюмско-балаклейской группировке, которая продолжает боевые действия. Су-25 совершили результативный боевой вылет,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 сентября – небольшая облачность, до 14 °C | город Мытищи: погода, 12 сентября – небольшой дождь, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 сентября – переменная облачность, до 17 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 сентября – переменная облачность, до 18 °C | Королев: погода, 12 сентября – пасмурно, до 19 °C | Подольск: погода, 12 сентября – небольшой дождь, до 9 °C | Армавир: погода, 12 сентября – облачно с прояснениями, до 24 °C |