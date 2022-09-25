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Как и прогнозировалось ранее, боевики ВСУ пошли в наступление на Угледарском направлении. Однако планы атаки для них разрабатывались людьми, очень мало понимающими в военном деле, так как все атаки националисты пытаются проводить точно в лоб, неся при этом крупные потери.

Блогер Владлен Татарский (Максим Фомин) рассказал, что в таких лобовых атаках неизменно погибают десятки военнослужащих ВСУ. Но вместо того, чтобы применить какие-то тактические хитрости, обойти союзные силы с фланга, националисты некоторое время собираются с силами и снова идут в бой. В том же месте и в такую же лобовую атаку, которая не является чем-то неожиданным для ополчения.

Татарский обратил внимание на тот факт, что ВСУ сумели достичь минимальных успехов лишь на тех направлениях, где российские ВС просто приняли решение отступить. На участках фронта, которые удерживаются даже не слишком крупными силами, боевики украинской армии ничего не могут сделать, продолжая все те же лобовые атаки и теряя людей.

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