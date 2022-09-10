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Специальный отряд быстрого реагирования «Омега» создал серьезные проблемы украинской армии, которая хотела внезапно атаковать Балаклею. СОБР лишил противника возможности воспользоваться эффектом неожиданности и сейчас продолжает боевые действия в городе и на подступах к нему, передает “Русская весна”.

Один из бойцов Росгвардии, участвующий в этих боях, записал видео и опубликовал его в Сети. На нем он сообщил, что все представители СОБРа выжили в ходе битвы за Балаклею, а также призвал российские войска продолжать сражаться и истреблять националистические формирования.

За кадром хорошо слышно, как остальные собровцы поддерживают своего сослуживца одобрительными призывами.

Напомним, что Киев пытается окружить подразделения ВС РФ в Изюме, однако российский спецназ отслеживает перемещения противника и наводит на него огонь артиллерийских установок.

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