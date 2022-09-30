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В ночь на 30 сентября российские ВС мощным ударом вывели из строя электроподстанцию на территории Николаевской области. В социальных сетях местные жители делятся фотографиями и видео загоревшегося объекта критической инфраструктуры.

Украинская сторона заявляет, что удары наносились с применением дронов-камикадзе Shahed-136, один из которых поразил электроподстанцию, а другой – административное здание в областном центре. По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, все экстренные службы моментально выехали на места взрывов для ликвидации пожаров.

Портал «Русская весна» отмечает, что по объектам были нанесены ракетные удары, но никакого официального подтверждения данной информации нет.

Дроны-камикадзе в ночь на пятницу задействовались и для ударов по Одесской области, однако подробностей об этом пока не поступало.

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