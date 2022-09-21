Российские ВС нанесли ракетные удары по Днепропетровской области, сообщил портал «Русская весна». Военные корреспонденты ссылаются на жителей Синельниковского района, которые выкладывают в социальные сети и мессенджеры видеозаписи и фото с пожарами и столбами дыма, сопровождающими мощные взрывы.

Пока неизвестно, какие именно объекты ВСУ были поражены российскими ракетами. Эксперты отмечают, что отслеживают ситуацию, но подробностей пока нет.

Напомним, что ВС РФ наносят ракетные удары исключительно по военным объектам, а также по промышленным предприятиям и критической инфраструктуре, используемым для потребностей ВСУ и доставки на Украину западного вооружения. Такие атаки не затрагивают мирное население и гражданские объекты.

Напомним, в ночь на 21 сентября ВС РФ атаковали оперативный штаб в Запорожье, занимавшийся планированием контрнаступления в Донбассе, а также позиции ВСУ в Никополе.