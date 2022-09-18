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247-й гвардейский десантно-штурмовой Кавказский казачий полк, который принимает участие в боевых действиях на территории Херсонской области, отличился мастерским использованием обычных беспилотников Mavic для уничтожения националистов ВСУ.

Завидев один из дронов, боевики спрятались в укрытии, используя проходящую под землей трубу и попытались сбить БПЛА. При этом они не поняли, что Mavic прилетел не один. Десантники запустили еще один беспилотник, который прямо на убежище противника сбросил мощное взрывное устройство. Отбомбившись, оба дрона вернулись к операторам.

Напомним, что украинские офицеры жалуются американским СМИ на появление в зоне боевых действий «иранских» дронов-камикадзе Shahed-136. Они заявляют, что эти БПЛА уничтожают артиллерийские установки, многие из которых – это орудия западного образца.

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