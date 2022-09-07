Расчеты российских реактивных систем залпового огня «Град» крушат технику и вооружение ВСУ, а также живую силу противника. Расчеты РСЗО сняли на видео боевую работу этого вооружения, рассказал портал «Русская весна».

Военкоры опубликовали запись, на которой один из бойцов рассказывает об уничтожении сразу трех самоходок ВСУ. Он поясняет, что процесс фактически автоматизирован – расчет занимает позиции, открывает огонь по противнику, затем осуществляется корректировка по координатам, получаемым от беспилотного аппарата.

122-миллиметровые снаряды РСЗО уничтожают не только живую силу и технику. Также «Грады» успешно применяются для ударов по командным и опорным пунктам, по укрепрайонам и позициям врага.