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Бойцы Народной милиции ДНР, вероятно, получили доступ к уникальным технологиям. В их распоряжении оказался целый беспилотный летательный аппарат турецкого производства Bayraktar TB2. Якобы его угнал со своей территории и продал один из украинских военных. Об этом сообщает телеграм-канал издания “Русская весна”.

Как утверждают военкоры, в ролике, который прикреплён к посту, видно, как беспилотник летит над освобождённой территорией Донецкой Народной Республики. “Теперь “Байрактар” есть и у наших парней”, – говорится в публикации.

Подчёркивается, что военнослужащий ВСУ совершил диверсию не по внутренним убеждениям. За летательный аппарат он получил деньги. Какую сумму – не уточняется.

Официальных комментариев от представителей Народной милиции ДНР по поводу получения беспилотника, пока не было.

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