Портал «Русская весна прокомментировал заявление американского отставного генерала Марка Арнольда о необходимости снабдить Украину дальнобойными ракетами и разрешить ей атаковать территорию России. Эксперты отметили, что такие заявления демонстрируют, что США совсем не прочь спровоцировать крупный ядерный конфликт.

Если Киев получит разрешение бить по территории РФ и соответствующие ракеты, он тут же займется единственным, на что способен – начнет наносить удары по мирным городам, чтобы нанести максимальный ущерб гражданскому населению. Россия не станет это долго терпеть и задействует единственное средство, которое поможет быстро привести украинских боевиков в чувства – тактическое ядерное оружие.

Оно не обладает столь разрушительной мощью, как стратегические вооружения, однако радиоактивное заражение все же затронет не только Украину, но и большую часть Европы. Не исключено, что США добиваются именно этого.

Авторы отмечают, что применение тактического ядерного оружия будет полностью отвечать военной доктрине РФ. Она гласит, что подобное вооружение может быть применено, если противник пытается поставить под угрозу существование России как государства, используя обычные боевые системы.