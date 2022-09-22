ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

ВСУ предприняли очередную попытку контрнаступления, но достаточно мощная бронегруппа, которую Киев бросил в прорыв, была полностью уничтожена российскими десантниками, рассказал портал «Русская весна».

Военные корреспонденты выложили видеозапись сожженной техники ВСУ, сделанную с квадрокоптера Mavic. Этот же беспилотник использовался для наблюдения за перемещениями техники противника.

Отмечается, что ВСУ серьезно подготовились к попытке прорыва и бросили в бой танки, боевые машины пехоты, американские бронеавтомобили «Хаммер» и бронетранспортеры. Но это им не помогло. В результате семь танков и 13 единиц другой техники было сожжено мощными ударами по врагу, националистические формирования потеряли не менее 120 человек. Также несколько боевых машины десантники получили в качестве трофеев. Остатки подразделений ВСУ просто разбежались, осознав тщетность своих попыток контрнаступления.

Вам может понравиться

RusVesna опубликовала последствия удара ВС РФ по грузовому поезду на вокзале в Харькове

Российские ВС атаковали украинские железнодорожные составы, которые доставляли к линии фронта топливо и иные грузы военного назначения, сообщил портал «Русская весна». Отмечается, что удары были нанесены по железнодорожной станции в

Борис Рожин рассказал, что контрнаступления ВСУ Украины будут продолжаться

На Запорожском, Херсонском и Харьковском направлениях ВС Украины будут продолжать контрнаступление даже несмотря на крупные потери. Киевский режим уже не обращает внимания на неудачи и откровенные провалы, бросая в бой

Немецкая пресса спрогнозировала войну между Турцией и Грецией

Внутри НАТО может произойти вооружённый конфликт. Сторонами в нём могут выступить Турция и Греция. Об этом пишет немецкое издание Die Welt – сообщает газета “Известия”. Автор публикации уточняет, что у