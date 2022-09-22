ВСУ предприняли очередную попытку контрнаступления, но достаточно мощная бронегруппа, которую Киев бросил в прорыв, была полностью уничтожена российскими десантниками, рассказал портал «Русская весна».

Военные корреспонденты выложили видеозапись сожженной техники ВСУ, сделанную с квадрокоптера Mavic. Этот же беспилотник использовался для наблюдения за перемещениями техники противника.

Отмечается, что ВСУ серьезно подготовились к попытке прорыва и бросили в бой танки, боевые машины пехоты, американские бронеавтомобили «Хаммер» и бронетранспортеры. Но это им не помогло. В результате семь танков и 13 единиц другой техники было сожжено мощными ударами по врагу, националистические формирования потеряли не менее 120 человек. Также несколько боевых машины десантники получили в качестве трофеев. Остатки подразделений ВСУ просто разбежались, осознав тщетность своих попыток контрнаступления.