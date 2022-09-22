Очередная авантюра ВСУ на южном фронте завершилась крупными потерями. ВС РФ сожгли 7 украинских танков и 13 единиц другой техники, а также ликвидировали 120 боевиков, рвавшихся в контрнаступление, сообщил портал «Русская весна».

На сайте появилось видео, сделанное с квадрокоптера Mavic, на кадрах которого можно увидеть последствия провальной атаки националистических формирований. Киев бросил на прорыв «Хаммеры» и БТР, боевые машины пехоты, танки, но в очередной раз потерпел фиаско и понес потери.

Российские ВС своевременно отреагировали на наступление противника, поэтому встретили его ураганным огнем. Разбегаясь кто куда, боевики бросали на поле боя оружие и технику, поэтому бойцы ВДВ РФ захватили несколько боевых машин в качестве трофеев и уже готовы использовать их для отражения следующих самоубийственных атак ВСУ.