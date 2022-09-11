Союзные силы продолжают штурм Артемовска, который Киев планирует превратить во «второй Мариуполь», рассказал портал «Русская весна». Военные корреспонденты сообщили, что украинские ВС вместе с отрядами территориальной обороны все чаще превращают крупные промышленные предприятия и торговые точки в свои опорные пункты, из-за чего в городе ничего не работает.

Торговые сети давно покинули Артемовск из-за непрекращающихся боевых действий, а также разнузданного поведения украинских боевиков. Именно поэтому местные жители опасались, что город станет «новым Мариуполем».

Напомним, что ранее сообщалось о переброске крупных сил ВСУ к Покровску, который находится всего в полусотне километров от Донецка. Командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский также предполагал, что Киев планирует перейти в наступление под Угледаром.