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Очередная авантюрная контратака ВСУ на поселок Пески завершилась провалом, рассказал портал «Русская весна». Киев бросил на этот населенный пункт целый штурмовой батальон, но бойцы Народной милиции ДНР сумели отразить атаку и сожгли подразделение врага.

На портале появилось соответствующее видео, показывающее, как боевики ВСУ подбираются к Пескам, но получают жесткий отпор. Они так и не смогли ничего сделать с защитниками населенного пункта, которые открыли встречный огонь и ликвидировали врага.

Напомним, что Генштаб ВСУ в своих сводках регулярно рассказывает о продолжающихся в окрестностях поселка боях. Но о том, что его подразделения постоянно терпят одно поражение за другим, Киев старается не упоминать, бросая все новые батальоны на самоубийственные операции.

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