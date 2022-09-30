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Командование ВСУ в ходе планирования контрнаступления на Херсон даже не пытается использовать какие-то хитрые тактические решения. Оно отправляет подразделения националистов в один и тот же район, где их безо всяких усилий ликвидируют российские снайперы, рассказал портал «Русская весна».

Военные корреспонденты пообщались с военнослужащими ВС РФ, которые отражают атаки противника на одном и том же участке по направлению к Херсону. Бойцы рассказали, что стоит уничтожить одно подразделение боевиков прицельным огнем, как на его место приходят новые националистические формирования, подставляясь под снайперский обстрел.

При этом командование ВСУ даже не предупреждает боевиков об опасности, не упоминает, что на том же месте несколько подразделений уже было ликвидировано. Оно просто посылает новые силы фактически на верную смерть.

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