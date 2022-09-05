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Российские ВС активизировали наступление на Северск в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки «Отважных» в настоящий момент ведут боевые действия в окрестностях населенного пункта Верхнекаменское неподалеку от города.

Военные корреспонденты «Русской весны» рассказали, что «Отважные» застали националистические формирования ВСУ врасплох. Они внезапно усилили натиск в несколько раз и начали оттеснять противника, стремясь войти в Сеерск и установить контроль над этим стратегически важным населенным пунктом.

Напомним, что Северск, Соледар и Артемовск все еще находятся под контролем ВСУ. Но только взятие этих городов откроет путь к последним крепостям украинских боевиков в Донбассе – к Славянску и Краматорску.

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