Беспилотник российских ВДВ, названный «Призраком Херсона» продолжает крушить противника, уничтожая его бронетехнику и нанося удары по крупным скоплениям живой силы. Портал «Русская весна» опубликовал запись, на кадрах которой можно увидеть одну из операций по ликвидации националистических формирований.

На видео продемонстрирована безупречная работа «Призрака», который разведывает местоположение войск противника, отправляет координаты артиллеристам и корректирует огонь орудий, а также сбрасывает бомбы на позиции ВСУ.

ВС РФ активизировали использование беспилотников. В пятницу массированный удар дронами-камикадзе Shahed-136 создал серьезные проблемы украинским боевикам, поразив военные цели в Одессе и Днепропетровске. Так, одной из успешно пораженных мишеней стал штаб ВМСУ, расположенный в одесской портовой зоне.