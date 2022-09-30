Российский танк Т-80 вступил в бой с украинской боевой машиной у населенного пункта Павловка в ДНР и вышел победителем из этой своеобразной дуэли, сообщает портал «Русская весна» со ссылкой на Минобороны РФ.

Военное ведомство опубликовало видеозапись боя, в котором экипажи обоих танков некоторое время пристреливались, не попадая по цели. Однако российские танкисты все же оказались более точными. Они сумели гораздо быстрее перезарядить орудие и нанесли удар, в результате которого у вражеской боевой машины в буквальном смысле «снесло башню».

Снаряд пробил броню и спровоцировал детонацию боеприпасов, что привело к полному уничтожению украинского танка.

Напомним, что ДНР 30 сентября может войти в состав России. ВСУ уже с ночи пытаются захватить Красный Лиман на территории республики, проводя масштабное наступление сразу с нескольких направлений. Но город все же остается под контролем союзных сил.