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На южное направление фронта из Крыма движутся колонны военной техники, сообщает портал «Русская весна». На видео, появившемся в телеграм-канале издания, явственно слышно, как за кадром радуются местные жители. Они отмечают, что на Украину идет подмога.

Помимо колонны военной техники, движущейся по автомобильной части моста, по железной дороге также перемещается эшелон, на платформах которого виднеются танки и реактивные системы залпового огня, бронетранспортеры и БМП, артиллерийские орудия и многое другое.

Командование ВС РФ не просто так проводит переброску дополнительных сил на Николаево-Криворожское направление. После заявления о присоединении к России Херсонской и Запорожской областей Киев может попытаться атаковать эти регионы. Но российские войска уже готовы к отражению любой агрессии.

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