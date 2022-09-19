Боевая техника, оставшаяся в распоряжении ВС Украины, нещадно уничтожается российскими ударными вертолетами Ка-52 и Ми-28Н. «Ночные охотники» и «Аллигаторы» вылетают на задания смешанными парами и практически непрерывно жгут танки, бронетранспортеры и БМП националистических формирований, передает портал «Русская весна».

Использование двух вертолетов в смешанной паре существенно увеличивает их боевой потенциал, позволяет существенно усилить атакующую мощь.

Винтокрылые машины умело скрываются от украинских комплексов ПВО, заходя на цели на минимальной высоте. Их появление в подавляющем большинстве случаев оказывается полнейшей неожиданностью для боевиков ВСУ. Вертолеты одинаково успешно поражают как легкую, так и тяжелую технику, громят командные и опорные пункты, наносят эффективные удары по крупным скоплениям живой силы, приближая достижение всех целей спецоперации ВС РФ.