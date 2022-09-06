Спецназ группировки ВС РФ «Отважные» отследил перемещения автомобиля командира одного из подразделений ВСУ и уничтожил высокопоставленного военного, рассказал портал «Русская весна». Военкоры издания уточнили, что успешная операция была проведена неподалеку от Северска.

Бойцы отряда специального назначения, которые осуществляют наступление на город, открыли настоящую охоту на вражеских командиров. Они отслеживают передвижения боевиков, а также задействуют эффективные способы их ликвидации.

Напомним, что Северск, Артемовск и Соледар по-прежнему остаются под контролем ВСУ. Российские ВС освобождают населенные пункты вокруг этих городов и готовят для себя плацдармы для окружения войск противника. Только после этого начнется полномасштабное наступление, которое поможет выбить врага и заставить его бежать либо в Славянско-Краматорскую агломерацию, либо в соседнюю Харьковскую область.