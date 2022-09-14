На Андреевском участке Южного направления мелеющая часть Ингульца превратилась в бурную полноводную реку, которая не даст ВСУ возможности перебраться на другой берег. Это стало возможным после ракетного удара ВС РФ по дамбе Карачуновского водохранилища, передает портал “Русская весна”.

Боезаряды угодили ниже ватерлинии гидротехнического объекта, что спровоцировало резкое поднятие уровня воды в Ингульце. Он поднялся уже до уровня в 2,5 метра и продолжает расти.

Жители Кривого Рога размещают в социальных сетях видеозаписи и фото разливающегося Ингульца, который уже начал сносить встречающиеся на пути переправы и затапливать территории, находящиеся у берега. Хуже всего придется именно украинским военным, так как теперь через полноводную реку у них не получится навести понтонные переправы – их просто сметет потоком воды.