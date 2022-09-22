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Украинские СМИ и телеграм-каналы наперебой сообщают о российских авиабомбах ФАБ-500, которые перебрасываются в зону проведения специальной военной операции.

В Сети появляются видеозаписи большой колонны российской техники, которая доставляет мощные боезаряды к военному аэродрому, передает портал «Русская весна». Означает ли это, что ВС РФ планируют атаку с применением авиабомб, пока неизвестно.

Несмотря на это, официальный Киев впал в панику и бьет в набат. Политики и командование ВСУ теряются в догадках, не понимая, куда Россия планирует перебрасывать бомбы и не собирается ли она наносить удары по территории Украины с применением этих боезарядов.

Напомним, что ВС РФ атакуют лишь военные объекты, а также инфраструктуру, которая активно используется для потребностей украинской армии.

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