Украинские СМИ и телеграм-каналы наперебой сообщают о российских авиабомбах ФАБ-500, которые перебрасываются в зону проведения специальной военной операции.

В Сети появляются видеозаписи большой колонны российской техники, которая доставляет мощные боезаряды к военному аэродрому, передает портал «Русская весна». Означает ли это, что ВС РФ планируют атаку с применением авиабомб, пока неизвестно.

Несмотря на это, официальный Киев впал в панику и бьет в набат. Политики и командование ВСУ теряются в догадках, не понимая, куда Россия планирует перебрасывать бомбы и не собирается ли она наносить удары по территории Украины с применением этих боезарядов.

Напомним, что ВС РФ атакуют лишь военные объекты, а также инфраструктуру, которая активно используется для потребностей украинской армии.