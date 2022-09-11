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Уничтожение военного объекта в Николаевской области российской ракетой сопровождалось морем огня и огромными столбами дыма, рассказал портал «Русская весна».

На данный момент неизвестно, о каком именно объекте идет речь, но можно предположить, что крылатая ракета попала в склад с горюче-смазочными материалами либо боеприпасами. Детонация последних вполне могла спровоцировать именно такой эффект.

Фото и видеозаписи мощнейшего взрыва опубликовали в Сети жители Вознесенска. Именно по этому городу Николаевской области и был нанесен удар.

Напомним, что ВС РФ используют высокоточные ракеты для поражения объектов военной инфраструктуры ВСУ по всей территории Украины. 11 сентября успешной оказалась также атака на предприятие в Днепропетровске, где осуществлялся ремонт боевой техники.

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