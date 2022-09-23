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Спецназ украинских ВС переправляется на надувной лодке через Днепр, чтобы сделать фотографии рядом со знаком у въезда в Энергодар. Соответствующую видеозапись опубликовал в Сети портал «Русская весна».

Боевики не заводят моторы в своих лодках, передвигаются по водам Днепра очень тихо. Однако российские БПЛА прекрасно видят их попытки сделать фото и все снимают на видео.

Кроме того, они отправляют координаты спецназовцев российским военным, которые уничтожили уже несколько подразделений, приезжающих в Энергодар на фотосессию.

Киев также пытался ранее высадить десант рядом с Запорожской АЭС, причем командование ВСУ подгадало операцию под приезд миссии МАГАТЭ. Однако и в том случае все закончилось для националистов плачевно.

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