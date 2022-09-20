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ВСУ проводят перегруппировку своих войск, а также сил территориальной обороны и подтягивают резервы для решающего наступления. Об этом сообщает портал “Русская весна” со ссылкой на свои источники.

При этом уточняется, что силы для наступления ВСУ стягивают даже из Киева.

Где именно планируется наступление, в сообщении “Русской весны” не уточняется. Тем не менее в публикации приводятся вероятные направления, по которым оно может идти. Предполагается, что удары могут нанести для прорыва фронта в Херсонской области, при наступлении на Мелитополь, для прорыва через Лиман в Донецкую народную республику, а также через Лисичанск в ЛНР (а оттуда украинские формирования могут направиться на Луганск).

Стягивание сил, о котором сообщает портал, происходит на фоне подготовки референдумов о присоединении к России в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

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