Украинские военные размещают свои казармы и склады с боеприпасами прямо на территории тепловых электростанций, а потом возмущаются из-за отсутствия электроэнергии, написал портал «Русская весна».

Военные корреспонденты отметили, что боевики совершенно не соблюдают технику безопасности и курят в не отведенных для этого местах, бросая окурки прямо на снаряды и ракеты. Именно это привело к взрывам на ТЭЦ, приведшим к блэкауту в ряде городов страны.

Напомним, что в Харькове из-за внезапного отключения электричества остановились поезда метро. Позже выяснилось, что энергетическая катастрофа возникла из-за взрыва на одной из самых крупных ТЭЦ. Свет исчез не только в Харьковской, но еще и в Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях.