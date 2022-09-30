Удар барражирующего боеприпаса «Герань-2» спровоцировал сильный пожар на электроподстанции в Новой Одессе – небольшом городке в Николаевской области, расположенном севернее областного центра.

Местные жители рассказывают, что зарево после взрыва долго виднелось на много километров от подстанции. Поражение объекта критической инфраструктуры подтверждают и представители оперативного командования «Юг», заявляя, что попали по нему «иранские дроны-камикадзе».

Также в командовании ВСУ сообщают об атаке дрона на одно из административных зданий в Николаевской области. В ночь на 30 сентября была проведена и успешная атака на объект инфраструктуры в Днепропетровске, который использовался для хранения боевой техники. Речь об автопарке, автобусы которого осуществляли транспортировку личного состава ВСУ.