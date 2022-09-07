Уничтоженная техника украинских боевиков целыми колоннами ржавеет на Херсонском направлении, где Киев 29 августа начал свое давно обещанное контрнаступление. Видеозапись с одной из таких колонн опубликовал портал «Русская весна».

На кадрах можно увидеть боевые машины пехоты БМП-1 и бронеавтомобили Husky, бронетранспортеры YPR-765 и другую технику, которая годится только для сдачи на металлолом.

Только за последние сутки ВС в ходе контрнаступления потеряли не менее 12 единиц техники. ВС РФ встречает боевиков, пытающихся несмотря на потери атаковать по открытой степи, артиллерией, наносит удары с вертолетов, уничтожая боевые машины. Киев несет потери ежедневно, но упорно продолжает наступать, стремясь в очередной раз прорекламировать себя перед Западом и получить новое вооружение.