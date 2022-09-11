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По состоянию на ранее утро 11 сентября ВС РФ вели ожесточенные бои с наступающими подразделениями ВСУ под Купянском, а Балаклея оказалась в полном окружении, рассказал портал «Русская весна». По словам военных корреспондентов, чуть позже было принято решение о выводе российских войск из Изюма.

Произошло это потому, что националистическим формированиям удалось прорвать оборону ВС РФ у Сеньково и Гроховатки. Остановили их штурмовики 60-го ОМСБ «Ветераны», которые заблокировали мост через Оскольское водохранилище, а также перекрыли путь боевикам, не пропустив их технику.

После этого противник нанес удар по мосту в Купянске из американских РСЗО HIMARS и заблокировал автомагистраль, ведущую из города на Изюм. Именно поэтому было решено провести вывод войск и осуществить перегруппировку сил, не рискуя оказаться в окружении. По словам военкоров, российские ВС благополучно вышли из Изюма и заняли позиции на берегу Оскола.

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