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В ходе очередной попытки контрнаступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении российские войска уничтожили бронемашину YPR-765. Данная техника представляет собой модификацию американского броневика M113 и поставляется в Киев из Нидерландов.

Националисты на бронеавтомобиле столкнулись с подразделением псковских десантников, которые вступили в бой с врагом. Удар по натовской технике оказался точным и мощным, что позволило полностью ее уничтожить, передает портал «Русская весна».

Напомним, что Киев практически прекратил попытки контрнаступления на Херсонском направлении. Отдельные подразделения, усиленные танками и бронетранспортерами периодически устраивают контратаки, однако российская артиллерия быстро расправляется с противником, не позволяя ему достичь успеха.

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