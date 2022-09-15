В ходе очередной попытки контрнаступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении российские войска уничтожили бронемашину YPR-765. Данная техника представляет собой модификацию американского броневика M113 и поставляется в Киев из Нидерландов.

Националисты на бронеавтомобиле столкнулись с подразделением псковских десантников, которые вступили в бой с врагом. Удар по натовской технике оказался точным и мощным, что позволило полностью ее уничтожить, передает портал «Русская весна».

Напомним, что Киев практически прекратил попытки контрнаступления на Херсонском направлении. Отдельные подразделения, усиленные танками и бронетранспортерами периодически устраивают контратаки, однако российская артиллерия быстро расправляется с противником, не позволяя ему достичь успеха.