Украинское оперативное командование «Юг» вновь заявило об использовании российскими войсками иранских беспилотников. Они якобы применялись для ударов по объектам ВСУ на территории Николаевской и Днепропетровской областей. В последней атака осуществлялась на Никополь – один из плацдармов ВСУ, с которого осуществляется обстрел Запорожской АЭС.

Данное заявление прокомментировал военный эксперт Борис Рожин. Он отметил, что регулярно упоминаемые Киевом дроны Shahed-136 активно использовались в Ираке, Йемене и Сирии. Они показали себя только с лучшей стороны, так как эффективно уничтожают артиллерийское вооружение противника, как буксируемое, так и самоходное.

Напомним, что ранее ВСУ заявили, что российские БПЛА «Герань-2» — это якобы и есть иранские Shahed-136. Однако официального подтверждения этому до сих пор не поступало.