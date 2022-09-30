Соединенные Штаты готовят передачу Киеву ядерного оружия, считают военные корреспонденты портала «Русская весна». Они отмечают, что именно для этого Вашингтон сейчас постоянно повторяет, что РФ намеревается нанести тактический удар с применением ЯО по Украине. Таким образом он хочет оправдать превращение «страны-партнера» в ядерный полигон.

На подобный шаг косвенно указывают и действия союзников США по НАТО. Так, насквозь пропитанная русофобией и имеющая собственные интересы на Украине Польша еще летом требовала у американских хозяев передать Киеву ядерное оружие для ударов по территории России. Президент Украины Зеленский с радостью ухватился за эту возможность, чтобы вернуть стране ядерный статус.

Вот только Украине не станет ядерной державой. Она, как и заявлял замминистра обороны Владимир Гаврилов, станет всего лишь полигоном для испытаний новейших видов оружия. А со временем имеет все шансы превратиться в безжизненную пустыню, заигравшись с ядерными технологиями.