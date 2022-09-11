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Украинские войска планируют наступление на еще одном направлении и теперь это будет территория ДНР, рассказал портал «Русская весна» со ссылкой на военных экспертов. Отмечается, что в ближайшие дни Киев может попытаться пойти на штурм под Угледаром.

Сейчас боевики ВСУ снимают минные поля, расчищая себе тем самым плацдарм для наступления. Угледар остается под их контролем, причем националисты превратили его в настоящую крепость. Теперь они подтягивают сюда крупные силы, рассказал командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

По его мнению, ВСУ намерены наступать на населенные пункты Сладкое и Владимировка, но главной целью противника все же может стать выход к трассе Донецк-Мариуполь и ее блокировка.

Напомним, что Ходаковский также сообщал о переброске подразделений ВСУ и техники к Покровску, что расположен всего в 50 километрах от Донецка.

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