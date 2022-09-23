В ходе боев под Балаклеей и Купянском российские военнослужащие уничтожили националистическое формирование «Кракен», составленное из украинских заключенных в самом начале спецоперации. Портал «Русская весна» опубликовал список одного из подразделений боевиков, ликвидированных в ходе контрнаступления ВСУ в Харьковской области.

Военные корреспонденты напомнили, что об уничтожении «Кракена», а также формирований американской ЧВК «Академия» Минобороны РФ сообщало 18 сентября.

«Кракен» — это националистический батальон, который некоторое время находился в Харькове в качестве подразделения территориальной обороны. Прославился он там регулярным вымогательством денег у предпринимателей и рядом других преступлений. Также подразделение отказалось выполнять распоряжение киевских властей о переброске под Северск.