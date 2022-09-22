Группировка войск РФ «Отважные» продолжает сражаться за Красный Лиман. Она удерживает контроль над населенным пунктом и не собирается отдавать противнику ни одного здания или сооружения.

Портал «Русская весна» пишет, что ВСУ предпринимают попытку за попыткой захватить Красный Лиман. Но «Отважные» бьются за каждый дом, дают серьезный отпор, пресекают любые прорывы, не давая националистическим формированиям войти в город.

«Наши парни вгрызлись в землю, держат оборону и город врагу не сдадут», – написали военные корреспонденты.

Напомним, что ВСУ начали наступление на Красный Лиман сразу после нескольких локальных успехов в Харьковской области. Однако к этому моменту эффект внезапности уже был потерян, поэтому «Отважные» сумели отбить самые серьезные первые атаки, а затем оказать достойное сопротивление боевикам.