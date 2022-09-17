Портал «Русская весна» рассказал о целой серии взрывов, спровоцированной ракетными ударами по военным объектам Харькова в ночь на 17 сентября. Корреспонденты издания ссылаются на сообщения местных жителей.

Один из ракетных ударов попал точно в склад с вооружением и боеприпасами, что вызвало сильное возгорание и детонацию снарядом. Взрывы на этом объекте продолжались еще 40 минут после попадания, но затем все же стихли.

Удары были нанесены по Индустриальному району на юго-востоке Харькова. Оттуда в последнее время очень часто наблюдалось перемещение техники и подразделений ВСУ в сторону Чугуева.

Также портал сообщает об уничтожении очередного подразделения ВСУ, пытавшегося форсировать Ингулец. Артиллерийские удары ликвидировали живую силу противника и несколько единиц бронетехники, поставленных Киеву Западом.