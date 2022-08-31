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Очередной удар нанесли российские войска украинским националистам. Издание “Русская весна” сообщает, что морпехи ВС РФ накрыли артиллерийским огнём позиции ВСУ в Донбассе. В публикации также приводятся и кадры с места событий.

На них видно, как из систем залпового огня “Град” вылетают реактивные снаряды. Они попадают по району сосредоточения ВСУ в лесополосе недалеко от населённого пункта Великая Новосёлка (название указано на видеозаписи).

Уточняется, что расположение подразделения ВСУ было обнаружено в результате разведки с помощью беспилотника, после чего противник был “немедленно уничтожен”. Других подробностей в сообщении “Русской весны” не приводится.

ВС РФ совместно с подразделениями народных милиций Луганской и Донецкой республик продолжают теснить ВСУ с их позиций в Донбассе. Ранее в Минобороны России заявляли, что специальная военная операция идёт по плану. Её темпы сознательно замедлили, чтобы не допустить жертв среди мирного населения – подчёркивали в ведомстве.

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