Портал «Русская весна» рассказал, что российский Генштаб и многочисленные военные эксперты предсказывали наступление ВСУ под Харьковом, однако все равно оно оказалось неожиданным. Киев сформировал весьма серьезный танковый кулак, который действует с наскока и захватывает населенные пункты под Балаклеей.

Кроме того, ВСУ сосредоточили в регионе средства противовоздушной обороны, из-за чего ВС РФ столкнулись с проблемами при использовании авиации. Именно из-за этого Киеву удалось достичь небольшого локального успеха. Получится ли его развивать дальше – это уже другой вопрос, так как эффект внезапности уже растрачен, а союзные силы успели перегруппироваться.

Балаклея оказалась в окружении, ВСУ ведут непрерывный огонь, но захватить населенный пункт не могут. Постепенно начала появляться и российская авиация, которая атакует подразделения врага и колонны его техники, нанося крупные потери и вынуждая Киев отказаться от планов наступления в Харьковской области.