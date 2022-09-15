Российские военнослужащие в ходе проводимой с беспилотного аппарата разведки обнаружили бронеавтомобиль противника и вступили с нам в противостояние. Портал «Русская весна» показал на видео, как происходил этот короткий бой.

Сперва по националистам был нанесен удар с применением осколочного боеприпаса ВОГ. Противнику пришлось спасаться бегством. При это боевики что-то не рассчитали и выехали аккурат на минное поле. Мощный взрыв уничтожил технику вместе с экипажем, рассказали военные корреспонденты.

Напомним, ранее политолог Яков Кедми сообщил, что ВСУ исчерпали свои возможности для контрнаступления. У них нет ни дополнительных подразделений, ни оружия, чтобы развивать успех и продолжать атакующие действия.