Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
2
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские военнослужащие в ходе проводимой с беспилотного аппарата разведки обнаружили бронеавтомобиль противника и вступили с нам в противостояние. Портал «Русская весна» показал на видео, как происходил этот короткий бой.

Сперва по националистам был нанесен удар с применением осколочного боеприпаса ВОГ. Противнику пришлось спасаться бегством. При это боевики что-то не рассчитали и выехали аккурат на минное поле. Мощный взрыв уничтожил технику вместе с экипажем, рассказали военные корреспонденты.

Напомним, ранее политолог Яков Кедми сообщил, что ВСУ исчерпали свои возможности для контрнаступления. У них нет ни дополнительных подразделений, ни оружия, чтобы развивать успех и продолжать атакующие действия.

Вам может понравиться

Политолог Жарихин назвал пропагандистской историей проект договора по гарантиям безопасности для Украины

Запад не согласится на требования Украины по гарантиям безопасности. Он готов кому-то помочь в собственных интересах, но не намерен превращать свою помощь в обязательную. Киев же хочет именно этого, рассказал

Скориков призвал задействовать в спецоперации ВС РФ на Украине все имеющиеся в распоряжении Минобороны резервы

России совершенно не обязательно проводить всеобщую мобилизацию для достижения всех целей военной спецоперации на Украине. В ее распоряжении имеются серьезные резервы, которые накапливались и занимались подготовкой к боевым действиям на

ВС РФ перебрасывают в Красный Лиман резервные силы – RusVesna

ВСУ по инерции все еще продолжают попытки прорыва обороны российских войск у Красного Лимана, однако российские ВС успешно их отражают. Кроме того, к городу идет подкрепление, сообщил портал «Русская весна».