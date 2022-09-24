Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские ВС непрерывно атакуют Красный Лиман, ведут наступление с нескольких направлений подряд, стремясь окружить город, рассказал портал «Русская весна». Ситуация чрезвычайно тяжелая, но союзные силы продолжают отражать одну волну атак за другой, отбрасывая противника обратно.

Добровольцы подразделения «Русский легион» (БАРС-13) удерживают поселок Дробышево, который ожесточенно обстреливают националистические формирования. Также боевики ВСУ установили контроль над частью Новоселовки и по своему обыкновению превращают населенный пункт в сплошные развалины.

По целям в Красном Лимане и Дробышево наносятся удары американскими реактивными системами залпового огня M142 HIMARS. При этом цели боевикам подсказывают США, которые беспрерывно ведут спутниковую разведку.

Наступающие силы разбиваются артиллерийскими ударами Народной милиции и группировки «О». Кроме того, активно действуют подразделения специального назначения «Отважных». Они проводят разведывательные мероприятия по тылам противника и ликвидируют обнаруженные позиции.

Вам может понравиться

В результате удара по заводу в Николаеве через забор перелетел украинский БТР

Читатели РИА “Новости” поделились любопытной фотографией последствий российских ударов по заводу в городе Николаеве. На бронетанковом предприятии ремонтировалась тяжёлая техника ВСУ. Снимок в информагентство передали николаевцы через жителя Донецка. На

Украинские военные под Красным Лиманом скрытно перемещались по оросительным трубам

В районе Красного Лимана боевики ВСУ переползают с одной позиции на другую по оросительным трубам. Мало того, они устраивают в них целые схроны, проводят в них по несколько часов. О

В битве за Красный Лиман артиллерия и спецназ “Отважных” успешно уничтожают позиции ВСУ

Российские артиллеристы из группировки «Отважные» постоянно взаимодействуют со спецназом в ходе обороны Красного Лимана. Это дает возможность обнаруживать позиции националистических подразделений ВСУ и ликвидировать их, не давая возможности идти в