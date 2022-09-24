Украинские ВС непрерывно атакуют Красный Лиман, ведут наступление с нескольких направлений подряд, стремясь окружить город, рассказал портал «Русская весна». Ситуация чрезвычайно тяжелая, но союзные силы продолжают отражать одну волну атак за другой, отбрасывая противника обратно.

Добровольцы подразделения «Русский легион» (БАРС-13) удерживают поселок Дробышево, который ожесточенно обстреливают националистические формирования. Также боевики ВСУ установили контроль над частью Новоселовки и по своему обыкновению превращают населенный пункт в сплошные развалины.

По целям в Красном Лимане и Дробышево наносятся удары американскими реактивными системами залпового огня M142 HIMARS. При этом цели боевикам подсказывают США, которые беспрерывно ведут спутниковую разведку.

Наступающие силы разбиваются артиллерийскими ударами Народной милиции и группировки «О». Кроме того, активно действуют подразделения специального назначения «Отважных». Они проводят разведывательные мероприятия по тылам противника и ликвидируют обнаруженные позиции.