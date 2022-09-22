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Российские ВС атаковали украинские железнодорожные составы, которые доставляли к линии фронта топливо и иные грузы военного назначения, сообщил портал «Русская весна».

Отмечается, что удары были нанесены по железнодорожной станции в Харькове, где ожидали отправки грузовые поезда. Они везли на передовую военные грузы, информация о которых украинской стороной не разглашалась. Напомним, что Киев часто использует фуры и железнодорожные составы для транспортировки техники и вооружения в разобранном виде, что позволяет скрывать процесс их перевозки.

Также в Холодногорском районе удар пришелся по цистернам с горюче-смазочными материалами. В ходе специальной операции ВС РФ предпринимают все необходимые меры, чтобы заблокировать поставки топлива и вооружения к линии фронта, что и было сделано в Харькове.

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