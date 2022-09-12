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Портал «Русская весна» рассказал об иностранных наемниках, участвующих в боевых действиях на стороне Украины. Журналисты показали несколько видеозаписей и фотографий, на которых «солдаты удачи» хвастают стремительным продвижением своих подразделений вперед.

По словам экспертов, для многих иностранных наемников подобные записи стали последними, так как «серые гуси» сразу выкладывают контент в Сеть вместе с точными координатами местонахождения подразделений.

Боевики не только красуются перед камерами, но и демонстрируют технику Североатлантического альянса, на которой передвигаются по территории Донбасса. Все подобные записи тщательно собираются и архивируются, так как уже в ближайшем будущем они могут стать неопровержимыми доказательствами военных преступлений наемников.

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