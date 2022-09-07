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В распоряжении Киева оказалась радиолокационная станция Cobra, которая предназначена для контрбатарейной борьбы. Германия обещала отправить ВСУ такие «суперрадары» еще весной, однако все сделала это только сейчас.

Портал «Русская весна» рассказал, что технология Counter Battery Radar, которая стоит в пределах 50 миллионов евро, уже передана Киеву. Сколько именно систем получили ВС Украины, пока не известно.

COBRA – это весьма эффективная система контрбатарейной борьбы, которая способна обнаруживать до четырех десятков артиллерийских установок в течение двух минут. Она устанавливает координаты позиций гаубиц и минометов, что позволяет потом нанести по ним удар. Всего в распоряжении бундесвера имеется 19 таких радиолокационных станций. В мае Берлин обещал передать Киеву от 3 до 5 единиц.

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