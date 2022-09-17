Разговоры о поставках западного вооружения на Украину не утихают, но эти боевые системы поставляются в очень малых количествах. Советская же техника, которая имелась у ВСУ до спецоперации, практически вся уничтожена, поэтому Киеву приходится затыкать дыры древними раритетами, сообщил портал «Русская весна»,

Так, военные корреспонденты нашли на территории Полтавской области самоходную артиллерийскую установку АСУ-85, которую украинские войска бросили в бой после нескольких десятилетий на консервации.

Разработано это вооружение еще в далеком 1959 году. САУ поступила на вооружение десантных войск Советского Союза. В начале 80-х годов прошлого столетия она была списана. Но как выяснилось, на Украине все еще имеются такие древние образцы, которые вдруг понадобились спустя 40 лет после снятия с вооружения.