Украинские ВС продолжают попытки контрнаступления на Херсон, пытаясь прорваться с городу не только с территории Николаевской области, но и со стороны Кривого Рога. Однако буквально каждая их попытка завершается провалом, рассказал один из российских военных порталу «Русская весна».

Он поведал, что украинские боевики пытаются атаковать, несмотря на удары по их подразделениям ТОС-1А «Солнцепек» и фугасными авиабомбами, сбрасываемыми с самолетов. В Петровке им даже удалось прорвать оборону ВС РФ, однако те подразделения, которые добрались до населенного пункта, сразу же оказались в огневом мешке.

Боец также рассказал, что националистические силы не выдерживают интенсивных обстрелов и обращаются в бегство, бросая прямо на позициях ценные экземпляры натовского вооружения и техники. Так, российским подразделениям досталась боевая машина пехоты, которую Нидерланды соорудили из американского бронетранспортера M113.